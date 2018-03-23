О Spice Girls снимут мультфильм

Группа Spice Girls в очередной раз решила объединиться. На этот раз девушки планируют создать мультфильм о поющих супергероях. Об этом сообщает Independent.

В данный ни одна из анимационных студий не заключила контракт с авторами идеи, поэтому пока не ясно, кто же возьмется за сценарий и создание мультфильма.

Слухи о воссоединении группы Spice Girls ходят уже давно, однако представители участниц раз за разом опровергают эту информацию. Последнее выступление группы в полном составе было на Олимпиаде-2012 в Лондоне.