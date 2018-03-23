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О Spice Girls снимут мультфильм
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О Spice Girls снимут мультфильм 

Рамблер 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Группа Spice Girls в очередной раз решила объединиться. На этот раз девушки планируют создать мультфильм о поющих супергероях. Об этом сообщает Independent.
Главными персонажами ленты должны стать пять супергероинь, прототипами которых будут участницы Spice Girls. Эмма Бантон, Виктория Бекхэм, Мелани Чисхолм, Джери Холлиуэлл и Мелани Браун уже дали согласие на использование своих образов.
В данный ни одна из анимационных студий не заключила контракт с авторами идеи, поэтому пока не ясно, кто же возьмется за сценарий и создание мультфильма.
Слухи о воссоединении группы Spice Girls ходят уже давно, однако представители участниц раз за разом опровергают эту информацию. Последнее выступление группы в полном составе было на Олимпиаде-2012 в Лондоне.
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