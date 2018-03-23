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Дети-инвалиды прошли комплексные обследования в детской поликлинике Соколиной горы
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Дети-инвалиды прошли комплексные обследования в детской поликлинике Соколиной горы 

Управа района Соколиная гора 47 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В детской городской поликлинике №52 Соколиной горы провели акцию «Пока все дома». Цель акции — организовать обследование для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов.
Как отметила главный врач Гузель Рахматуллова, акцию родители ребят встретили очень позитивно, и сотрудники поликлиники получили множество положительных отзывов. Все желающие также смогли получить консультации врачей-педиатров и врачей-специалистов. Ребята смогли пройти лабораторно-инструментальные обследования, а также посетить Центр здоровья поликлиники, где состоялось тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
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