Дети-инвалиды прошли комплексные обследования в детской поликлинике Соколиной горы

В детской городской поликлинике №52 Соколиной горы провели акцию «Пока все дома». Цель акции — организовать обследование для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов.

Как отметила главный врач Гузель Рахматуллова, акцию родители ребят встретили очень позитивно, и сотрудники поликлиники получили множество положительных отзывов. Все желающие также смогли получить консультации врачей-педиатров и врачей-специалистов. Ребята смогли пройти лабораторно-инструментальные обследования, а также посетить Центр здоровья поликлиники, где состоялось тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма.