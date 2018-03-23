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Ребенок сломал палец стоматологу в Приморском крае
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Ребенок сломал палец стоматологу в Приморском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Во время приема у стоматолога трехлетний ребенок сломал женщине палец в Приморском крае. После происшествия сотрудник медицинского учреждения ушла на больничный, сообщил сайт eg.ru.
Мать привела трехлетнего мальчика в поликлинику, чтобы у ребенка удалили больной зуб. Когда стоматолог вставляла роторасширитель, пациент прокусил женщине палец и сломал его. После происшествия жительница Приморского края с маленьким членовредителем спешно удалилась.
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