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Лучших водителей радиоуправляемых автомобилей выберут в Нижегородской области
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Лучших водителей радиоуправляемых автомобилей выберут в Нижегородской области 

Нижегородская правда 3 часа назад
Фото: Нижегородская правда
24-25 марта в Нижегородской области пройдет областной конкурс по автомоделизму для семейных команд «Папа, мама, я — автомобильная семья».
Мероприятия пройдут в Центре детского творчества (Сергач), во Дворце детского творчества (Навашино), в Центре детского творчества Автозаводского района (Нижний Новгород) и в Центре детского творчества (Семенов).
Каждый член команды (ребенок в возрасте от 7 до 13 лет и взрослый член семьи) в теоретической части конкурса продемонстрирует знания правил дорожного движения. Оценивать правильность ответов будут сотрудники отделений ГИБДД.
В практической части дети и родители с помощью радиоуправляемых автомоделей будут соревноваться в скорости и точности прохождения автотрассы, выполнят различные элементы — змейка, параллельная парковка, заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве.
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