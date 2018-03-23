Лучших водителей радиоуправляемых автомобилей выберут в Нижегородской области

24-25 марта в Нижегородской области пройдет областной конкурс по автомоделизму для семейных команд «Папа, мама, я — автомобильная семья».

Мероприятия пройдут в Центре детского творчества (Сергач), во Дворце детского творчества (Навашино), в Центре детского творчества Автозаводского района (Нижний Новгород) и в Центре детского творчества (Семенов).

Каждый член команды (ребенок в возрасте от 7 до 13 лет и взрослый член семьи) в теоретической части конкурса продемонстрирует знания правил дорожного движения. Оценивать правильность ответов будут сотрудники отделений ГИБДД

В практической части дети и родители с помощью радиоуправляемых автомоделей будут соревноваться в скорости и точности прохождения автотрассы, выполнят различные элементы — змейка, параллельная парковка, заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве.