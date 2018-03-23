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Патриотический лагерь РВИО примет детей, пострадавших от выбросов газов в Подмосковье
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Патриотический лагерь РВИО примет детей, пострадавших от выбросов газов в Подмосковье 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (ВРИО) готово увеличить квоту на прием в детский летний патриотический лагерь «Бородино». Приоритет при распределении путевок будет отдан детям, пострадавшим от выброса газов на подмосковном полигоне ТБО «Ядрово», сообщил в пятницу директор Музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев.
"Мы готовы увеличить количество участников летнего патриотического лагеря «Бородино» и дополнительно принять детей из подмосковных районов со сложной экологической обстановкой", — приводит слова Корнеева пресс-служба РВИО.
Военно-исторический лагерь «Бородино» традиционно проводится на территории Музея-заповедника «Бородинское поле». В прошлом году участниками четырех смен стали 1600 детей из 36 регионов страны.
Ранее около 60 детей из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие. Местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона и неприятный запах, дважды проводили митинги, нам которых требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.
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