Патриотический лагерь РВИО примет детей, пострадавших от выбросов газов в Подмосковье

"Мы готовы увеличить количество участников летнего патриотического лагеря «Бородино» и дополнительно принять детей из подмосковных районов со сложной экологической обстановкой", — приводит слова Корнеева пресс-служба РВИО.

Военно-исторический лагерь «Бородино» традиционно проводится на территории Музея-заповедника «Бородинское поле». В прошлом году участниками четырех смен стали 1600 детей из 36 регионов страны.