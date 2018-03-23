Летние лагеря в Подмосковье-2018

ДОЛ «Салют»

За свою историю «Салют» не раз становился обладателем многочисленных премий. Награды заслуженные: лагерь может похвастаться 19 га настоящего хвойного леса, открытым бассейном с подогревом, многочисленными каруселями и хорошей развлекательной программой. Во время смены детей ждут представления, конкурсы, занятия в кружках, секции футбола, баскетбола и волейбола. Гвоздь программы — возможность оказаться на самых настоящих съемках. Дети снимают клипы, пробуя себя в роли артистов, режиссеров и сценаристов.

Где: Московская область, Рузский район

Цена: от 36 000 рублей

Возраст: 7-16 лет Когда: 1 июня — 20 июня, 23 июня — 12 июля, 15 июля — 3 августа, 6 — 25 августа

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ДОЛ «Зведочка»

Никаких стандартных программ и скучных занятий: каждая смена в «Звездочке» особенная. Первая смена посвящена Чемпионату мира по футболу-2018. Вместе с символом игр Волком-забивакой дети отправятся на морской парад в Санкт-Петербург, поучаствуют в игре «Поймай дракона удачи» в Казани, увидят «Свою волну» в Сочи и пройдут квест «Замок янтаря» в Калининграде.

Вторая смена будет древнегреческой: дети будут совершать подвиги и зарабатывать звание «Герой „Звездочки“ — 2018». Третья смена юбилейная: лагерю исполняется 80 лет. В программе запланированы Фестиваль красок, Хобби-фест, бразильский карнавал и много других игр, развлечений и мероприятий. В четвертой смене ребят ждут приключения в Звездогорье. Скучно не будет целое лето!

Где: Московская область, Чеховский район, д\о «Лопасня»

Цена: 37 800 рублей

Возраст: 7-16 лет Когда: 31 мая — 20 июня, 23 июня — 13 июля, 16 июля — 5 августа, 8 — 28 августа

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Детская здравница имени Гагарина

Лучшее место для подвижных и любознательных детей. Где еще ребенок может научиться водить машину, вдоволь наплаваться в бассейне, освоить все уровни трасс веревочного парка и скалодрома, а также погонять на роликах по особой трассе? В лагере также предусмотрены творческие направления. Так, здесь можно записаться в изостудию, узнать, как работает салон красоты, и заняться оригами.

Но главная тема здравницы — космическая направленность. Здесь есть собственная обсерватория для научных исследований и обозревания неба, а также игровой комплекс «Байконур» в стиле ракетной стартовой площадки.

Где: Ступинский район, Московская область

Когда: 29 мая — 18 июня, 21 июня — 11 июля, 14 июля — 3 августа, 6 — 26 августа

Цена: 47 985 рублей

Возраст: 5-17 лет Подробнее