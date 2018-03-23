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Путин: нужны административные меры для вакцинации детей
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Путин: нужны административные меры для вакцинации детей 

Детстрана.ру 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Путин заговорил о вакцинации на встрече с сотрудниками сферы здравоохранения, сообщает РИА «Новости». По его утверждению, сейчас модно не делать прививки, в то время как во многих странах непривитых детей просто не принимают в дошкольные учреждения. Этот вопрос необходимо решать административными методами, но не «жестко». Президент уверен, что пропаганда вакцинации должна быть совместной работой врачей и общественных организаций.
"Выбор очень сложный всегда, особенно когда речь идет о детях, ведь есть и примеры, когда эта вакцинация сама по себе приводит к неблагоприятным последствиям. Поэтому нужна тонкая работа с людьми", — заключил президент.
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