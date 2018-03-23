Путин: нужны административные меры для вакцинации детей

Путин заговорил о вакцинации на встрече с сотрудниками сферы здравоохранения, сообщает РИА «Новости» . По его утверждению, сейчас модно не делать прививки, в то время как во многих странах непривитых детей просто не принимают в дошкольные учреждения. Этот вопрос необходимо решать административными методами, но не «жестко». Президент уверен, что пропаганда вакцинации должна быть совместной работой врачей и общественных организаций.

"Выбор очень сложный всегда, особенно когда речь идет о детях, ведь есть и примеры, когда эта вакцинация сама по себе приводит к неблагоприятным последствиям. Поэтому нужна тонкая работа с людьми", — заключил президент.