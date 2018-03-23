Минюст расщедрился на подгузники

Министерство юстиции РФ подготовило приказ об увеличении вещевого довольствия матерей с маленькими детьми, содержащихся в следственных изоляторах.

Проектом предполагается изменить нормы выдачи детских подгузников женщинам, которые находятся в СИЗО вместе со своими малышами. Сейчас им «может» выдаваться один подгузник в сутки на ребенка младше года «для обеспечения непрерывного ночного сна ребенка». В будущем же предполагается выдавать по 4 одноразовых подгузника в сутки. Причем обеспечивать ими учреждение обязано будет детей в возрасте уже не до года, а до 3 лет. Кроме того, изменена формулировка этого положения: подгузники уже не «могут» выдаваться, а войдут в число обязательного вещевого довольствия.

Увеличить количество подгузников решено было на основании постановления Совфеда , вышедшего летом прошлого года, где ФСИН рекомендовалось улучшить материально-бытовые условия женщин с детьми, содержащихся в СИЗО.

Кстати, согласно нормам вещевого довольствия, маленьким детям, оказавшимся в СИЗО, полагается от государства целый гардероб. Малышу до года, к примеру, должны выдавать 40 теплых и 30 легких ползунков, 37 распашонок и кофточек, 5 чепчиков, 4 пары шерстяных и 5 пар обычных носков. Детям постарше, от 2 до 3 лет, полагается, помимо всего прочего, 6 теплых и 8 летних костюмов или платьев, 2 тренировочных костюма, 3 фартучка, 12 пар колготок, непромокаемая куртка, два пальто — зимнее и демисезонное, 1 меховая и 2 вязаных шапки, 3 пары варежек и даже «обувь праздничная (чешки)».