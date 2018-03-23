11 апреля состоится Всероссийское родительское собрание по финансовой грамотности

Всероссийское родительское собрание по финансовой грамотности — часть крупнейшего мероприятия Министерства финансов Российской Федерации , в котором ежегодно участвуют более 2,5 миллионов человек из 85 регионов России.

Присоединиться к Собранию можно не выходя из дома. 11 апреля участники и эксперты встретятся онлайн, чтобы обсудить самые волнующие вопросы:

• Как воспитать финансово грамотных и успешных детей?

• Какие возможности изучения финансовой грамотности уже доступны в школах и вузах?

• Как воспитать разумное отношение к деньгам?

• Как сформировать здоровые финансовые привычки у ребенка?

• Как позаботиться о финансовой безопасности детей?

Если у вас есть важные вопросы о финансовом воспитании детей, задайте их на странице Собрания.

Эксперты ответят на самые интересные и важные из них во время эфира 11 апреля.

Кроме того, вы имеете возможность получить доступ в библиотеку полезных материалов и принять участие в дополнительных лекциях и семинарах, например:

• Правила финансовой безопасности ребенка в школе и в сети?

• Как сформировать у ребенка культуру потребления и приучить к рациональному использованию ресурсов?

• Как выбрать и научить ребенка правилам безопасного использования банковской карты?

• Как научить ребенка финансовой грамотности?

Также вы можете принять участие в конкурсе Родительского собрания по финансовой грамотности. Просто расскажите, чему в отношении с денег вас научили ваши дети, и получайте приятные сюрпризы: книги от издательства «Альпина Паблишер» и курсы «Финансового здоровья».

Внимание! Зарегистрироваться на мероприятие, оставить свои вопросы для экспертов, а также найти дополненную информацию вы можете здесь

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!