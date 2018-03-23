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11 апреля состоится Всероссийское родительское собрание по финансовой грамотности
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11 апреля состоится Всероссийское родительское собрание по финансовой грамотности 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Всероссийское родительское собрание по финансовой грамотности — часть крупнейшего мероприятия Министерства финансов Российской Федерации, в котором ежегодно участвуют более 2,5 миллионов человек из 85 регионов России.
Присоединиться к Собранию можно не выходя из дома. 11 апреля участники и эксперты встретятся онлайн, чтобы обсудить самые волнующие вопросы:
• Как воспитать финансово грамотных и успешных детей?
• Какие возможности изучения финансовой грамотности уже доступны в школах и вузах?
• Как воспитать разумное отношение к деньгам?
• Как сформировать здоровые финансовые привычки у ребенка?
• Как позаботиться о финансовой безопасности детей?
Для родителей будут выступать практики Минфина России, НАФИ, ВШЭ, НЦФГ, Яндекс. Деньги, Сравни.ру, Альфа банка, Почта банка, а также Ленивая мама — психолог Анна Быкова!
Если у вас есть важные вопросы о финансовом воспитании детей, задайте их на странице Собрания.
Эксперты ответят на самые интересные и важные из них во время эфира 11 апреля.
Кроме того, вы имеете возможность получить доступ в библиотеку полезных материалов и принять участие в дополнительных лекциях и семинарах, например:
• Правила финансовой безопасности ребенка в школе и в сети?
• Как сформировать у ребенка культуру потребления и приучить к рациональному использованию ресурсов?
• Как выбрать и научить ребенка правилам безопасного использования банковской карты?
• Как научить ребенка финансовой грамотности?
Также вы можете принять участие в конкурсе Родительского собрания по финансовой грамотности. Просто расскажите, чему в отношении с денег вас научили ваши дети, и получайте приятные сюрпризы: книги от издательства «Альпина Паблишер» и курсы «Финансового здоровья».
Внимание! Зарегистрироваться на мероприятие, оставить свои вопросы для экспертов, а также найти дополненную информацию вы можете здесь
Фото: Shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
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