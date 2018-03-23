Ещё
Детский сад на 140 мест могут ввести в эксплуатацию в Ленинском районе Подмосковья в 2019 г.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детский сад на 140 мест могут ввести в эксплуатацию в Ленинском районе Подмосковья в 2019 г. 

Агентство «Москва» 4 минуты назад
Фото: РИАМО
Боброво Ленинского района Подмосковья в 2019 г., сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Максима Фомина.
«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство детского образовательного учреждения в Ленинском муниципальном районе Московской области. Запланированный к вводу в 2019 г. детский сад будет рассчитан на 140 малышей», — приводятся в сообщении слова М. Фомина.
В пресс-службе уточнили, что реализацию проекта осуществляет компания ООО «Лотан». Четырехэтажное здание детского сада площадью более 1 тыс. кв. м будет располагаться в дер. Боброво Ленинского района.
«На прилегающей территории будут установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, выполнено озеленение. В дошкольном учреждении будут расположены групповые ячейки с игровыми и спальнями, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что строительство будущего дошкольного учреждения осуществляется в рамках инвестиционного контракта за счет собственных средств застройщика.
«В 2017 г. в Ленинском районе Московской области было введено в эксплуатацию шесть детских садов. В общей сложности, построенные и реконструированные за минувший год шесть детских садов в Ленинском районе обеспечили новыми местами 810 дошкольников», — рассказал М. Фомин.
В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день в муниципальном образовании в стадии строительства находится три дошкольных учреждения.
Агентство «Москва»: последние новости
Депздрав: Умершая от туберкулеза медсестра школы в Зеленограде имела отметку о прохождении флюорографии В палате молодых законодателей при Совете Федерации предложили ввести налоговые льготы для летних лагерей В палате молодых законодателей при СФ предложили организовать в лагерях летние смены для детей-инвалидов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
Как снимался сериал «Золотая орда»25
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Названы самые страшные фильмы в истории кино1
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение