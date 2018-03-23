Детский сад на 140 мест могут ввести в эксплуатацию в Ленинском районе Подмосковья в 2019 г.

Боброво Ленинского района Подмосковья в 2019 г., сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Максима Фомина.

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство детского образовательного учреждения в Ленинском муниципальном районе Московской области. Запланированный к вводу в 2019 г. детский сад будет рассчитан на 140 малышей», — приводятся в сообщении слова М. Фомина.

В пресс-службе уточнили, что реализацию проекта осуществляет компания ООО «Лотан». Четырехэтажное здание детского сада площадью более 1 тыс. кв. м будет располагаться в дер. Боброво Ленинского района.

«На прилегающей территории будут установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, выполнено озеленение. В дошкольном учреждении будут расположены групповые ячейки с игровыми и спальнями, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что строительство будущего дошкольного учреждения осуществляется в рамках инвестиционного контракта за счет собственных средств застройщика.

«В 2017 г. в Ленинском районе Московской области было введено в эксплуатацию шесть детских садов. В общей сложности, построенные и реконструированные за минувший год шесть детских садов в Ленинском районе обеспечили новыми местами 810 дошкольников», — рассказал М. Фомин.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день в муниципальном образовании в стадии строительства находится три дошкольных учреждения.