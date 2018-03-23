Конференцию для родителей проведут в Центре занятости молодежи

Конференция для родителей Центрального административного округа, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, состоится 27 марта. Мероприятие проведут на площадке Государственного казенного учреждения «Центр занятости молодежи».

Для горожан будут работать три тематические зоны. Родители получат консультации по вопросам оказания социально-реабилитационной, психологической и медицинской помощи. Специалисты расскажут посетителям о возможностях получения дополнительного, профессионального и инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями.

В конференции примут участие представители государственных организаций столицы, сотрудники медицинских, реабилитационных и образовательных учреждений.

Начало мероприятие запланировано на 15:00 по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Организаторы просят участников подойти на полчаса раньше, в 14:30.