Конференцию для родителей детей с ограничениями жизнедеятельности проведут в Москве

Для семей, воспитывающих детей с ограничениями жизнедеятельности и особенностями развития проведут конференцию. Она состоится 27 марта в Центральном административном округе города.

По сообщению пресс-службы Департамента труда и социальной защиты города Москвы, эксперты проконсультируют пришедших по вопросам реабилитации в специализированных медицинских и образовательных учреждениях. Семьи узнают, где их особые дети смогут получить дополнительное профессиональное образование и какую карьеру построить.

Участников просят приходить заранее, сбор назначен на 14:30. Мероприятия на основной площадке стартуют в 15:00. Консультанты начнут работу в 16:00. Конференция закроется в 17:00.

Гостей ждут по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1 в Центре занятости молодежи.