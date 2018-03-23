Ещё
Конференцию для родителей детей с ограничениями жизнедеятельности проведут в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конференцию для родителей детей с ограничениями жизнедеятельности проведут в Москве 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Для семей, воспитывающих детей с ограничениями жизнедеятельности и особенностями развития проведут конференцию. Она состоится 27 марта в Центральном административном округе города.
По сообщению пресс-службы Департамента труда и социальной защиты города Москвы, эксперты проконсультируют пришедших по вопросам реабилитации в специализированных медицинских и образовательных учреждениях. Семьи узнают, где их особые дети смогут получить дополнительное профессиональное образование и какую карьеру построить.
Участников просят приходить заранее, сбор назначен на 14:30. Мероприятия на основной площадке стартуют в 15:00. Консультанты начнут работу в 16:00. Конференция закроется в 17:00.
Гостей ждут по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1 в Центре занятости молодежи.
Управа района Якиманка: последние новости
Детям расскажут о связи иммунитета с экологией Музей имени Тропинина проводит мастер-классы по созданию керамических изделий Москвичи выберут лучшие фильмы о столице
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего76
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение