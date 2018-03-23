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Ребята из детского сада №2083 побывали в библиотеке на Онежской
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Ребята из детского сада №2083 побывали в библиотеке на Онежской 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В четверг, 22 марта, библиотеку № 44 на Онежской улице посетили ребята из детского сада № 2083. Для маленьких гостей сотрудники библиотеки провели познавательное мероприятие «В гости к книге».
— Юные читатели познакомились с залами и фондами библиотеки, а также с правилами обращения с книгой. Дети узнали о творческой жизни детского писателя Сергея Михалкова — юбиляра этого года и активно отвечали на вопросы викторины по его произведениям. В честь праздника каждому подарили книгу, — отметили в библиотеке.
Напомним, библиотека № 44 находится по адресу Онежская улица, д. 17, корп. 4. (то)
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