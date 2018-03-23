Шоу Лунтика едет в Калифорнию

Малыш Лунтик отправляется в Калифорнию. И не один, а вместе со своими друзьями. В Сакраменто и Сан-Франциско покажут анимационное шоу «Лунтик и его друзья» для детей от 2 лет.

Спектакль состоит из пяти новелл, их сюжет заимствован из мультсериала про Лунтика. Каждая новелла расскажет свою поучительную историю и порадует зрителей яркостью красок, веселыми песенками и зрелищными танцевальными номерами. Кроме того, представление интерактивно. Малыши могут поучаствовать в разгадке загадок и помочь Лунтику найти решение проблемы.

Авторы спектакля хотят поделиться с детьми секретами доброты и дружбы. Мультфильм «Лунтик» за рубежом тоже знают и любят, и потому малыши будут вдвойне рады увидеть любимого героя вживую.

Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Интересное по теме: 7 самых смешных ляпов в «Лунтике»