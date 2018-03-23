Ещё
Шоу Лунтика едет в Калифорнию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шоу Лунтика едет в Калифорнию 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Малыш Лунтик отправляется в Калифорнию. И не один, а вместе со своими друзьями. В Сакраменто и Сан-Франциско покажут анимационное шоу «Лунтик и его друзья» для детей от 2 лет.
Спектакль состоит из пяти новелл, их сюжет заимствован из мультсериала про Лунтика. Каждая новелла расскажет свою поучительную историю и порадует зрителей яркостью красок, веселыми песенками и зрелищными танцевальными номерами. Кроме того, представление интерактивно. Малыши могут поучаствовать в разгадке загадок и помочь Лунтику найти решение проблемы.
Авторы спектакля хотят поделиться с детьми секретами доброты и дружбы. Мультфильм «Лунтик» за рубежом тоже знают и любят, и потому малыши будут вдвойне рады увидеть любимого героя вживую.
Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».
Интересное по теме: 7 самых смешных ляпов в «Лунтике»
Tlum.ru: последние новости
Второй сезон «Леди Баг»: обзор первых 10 эпизодов Солистки группы Spice Girls станут героинями мультфильма На Филиппинах есть ресторан с LEGO-бургерами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых8
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего76
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение