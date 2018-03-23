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Воспитанники детского сада в Дмитровском стали участниками конкурса «Ради жизни на Земле!»
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Воспитанники детского сада в Дмитровском стали участниками конкурса «Ради жизни на Земле!» 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Воспитанники дошкольного отделения школы № 771 Дмитровского района приняли участие в конкурсе творческих коллективов образовательных организаций Москвы «Ради жизни на Земле!». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В этом году смотр-конкурс был посвящен празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — рассказал представитель администрации. — Его цель — укрепить связь между поколениями, воспитать в детях здоровый патриотизм и привить им интерес к истории своей страны. Первые два этапа конкурса уже состоялись. Отобраны 15 работ в номинации «Изобразительное искусство» — они прошли в финальный, третий этап.
Дошкольное отделение находится по адресу ул. Софьи Ковалевской, дом 4, корп. 1. (мю)
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