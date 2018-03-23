Зеленоградских автомобилистов проверят на соблюдение правил перевозки детей

В понедельник, 26 марта, в Зеленограде пройдет оперативно-профилактический рейд «Ваш пассажир-ребенок». Он станет составной частью общегородского профилактического мероприятия « ГИБДД в защиту детей», который в преддверии школьных каникул проводится по всей Москве. Сотрудники ГИБДД округа будет отслеживать водителей, которые перевозят в машинах детей без применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Как известно, это нарушение не раз становилось причиной детского дорожно-транспортного травматизма, поэтому для водителей, подвергающих опасности жизнь и здоровье ребенка, предусмотрена административная ответственность.