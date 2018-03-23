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В Тюмени специалисты рассказали о помощи детям с ДЦП
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В Тюмени специалисты рассказали о помощи детям с ДЦП 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени, в областном центре, специалистам, работающим с детским церебральным параличом, было предложено пройти обучение по программе мониторинга за пациентами с нарушениями движения.
Организаторами мероприятия выступили несколько фондов: российский благотворительный фонд «Семьи с СМА», благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни» и общественная организация «Родители детей с проблемами в развитии».
На площадках детского лечебно-реабилитационного центра «Надежда» и регионального социально-реабилитационного центра «Семья» собрались эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана. Каждый из слушателей мог получить консультацию и обсудить актуальные проблемы в данной области.
В течение недели неврологи, реабилитологи, ортопеды и хирурги знакомили слушателей с европейской моделью наблюдения: показали им методику последовательного ведения тюменских детей. Также впервые родителей детей со спинальной мышечной атрофией обучили практическому использованию в быту технических средств реабилитации, таких как коляска, вертикализатор и ортез.
Статистика детей с церебральным параличом показывает, что полностью излечиться от болезни невозможно. Здесь очень важно постепенно и постоянно развивать мышечные тканы, чтобы болезнь не прогрессировала. Лечение требует длительный процесс. Оно направлено на устранение нарушений в организме: дефект речи; психическое развитие; изменения в опорно-двигательном аппарате.
В Тюмени лечением детского церебрального паралича занимаются 19 медицинских центров. Адреса можно посмотреть здесь.
Использовано фото с сайта malodeneg.com
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