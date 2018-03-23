В КБР более 3 тыс. семей получат господдержку при рождении первого ребенка

НАЛЬЧИК, 23 марта. / ТАСС /. Более 3 тыс. семей, который ждут рождения первого ребенка в 2018 году в КБР, получат поддержку со стороны государства, сообщил в пятницу глава региона Юрий Коков

"В последние годы в стране принят комплекс мер по улучшению демографической ситуации. Еще одним важным шагом в этом направлении стали выдвинутые в начале года президентом России предложения, предусматривающие введение с 1 января текущего года ежемесячной выплаты семьям, в которых рождается первый ребенок, и средства материнского капитала за рождение второго. В текущем году… возможностью [получить господдержку за первенца] воспользуются свыше 3 тыс. молодых семей республики", — сказал Коков во время оглашения своего ежегодного послания парламенту республики.

Власти КБР считают, что в перспективе все эти дети должны быть обеспечены местами в детских садах и яслях. «На 2018-2019 годы республике из федерального бюджета на эти цели выделяется 500 млн рублей, что позволит создать более 800 новых ясельных мест. Поручаю правительству обеспечить максимально эффективное и с учетом потребностей муниципалитетов рациональное использование выделяемых средств, а также разработать комплекс дополнительных мер, направленных на улучшение положения молодых семей», — добавил Коков, отметив, что в настоящее время детей в возрасте от трех до семи лет полностью обеспечили местами в дошкольных учреждениях.

По его словам в настоящее время в республике предоставляется 50 мер социальной поддержки, из которых 25 финансируются исключительно за счет республиканского бюджета. 245 тыс. жителей Кабардино-Балкарии являются получателями тех или иных видов социальной поддержки, выплачивается 12 видов детских пособий, единой системой пособий охватили около 65 тыс. получателей на 110 тысяч детей на сумму свыше 1 млрд рублей. «Необходимо обеспечить максимальную справедливость и адресность всех видов этой помощи», — сказал глава республики.