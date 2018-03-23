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Малыши из Хорошевки пообщались с композитором Анной Бочковской
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Малыши из Хорошевки пообщались с композитором Анной Бочковской 

Управа района Хорошевский города Москвы 39 минут назад
В рамках проведения «Недели детской и юношеской книги» в городской библиотеке № 24 имени Назыма Хикмета прошла творческая встреча учащихся 4 «В» класса школы № 1287 с детским поэтом, членом Союза писателей России, автором детских песен и композитором Анной Бочковской.
— Гостья рассказала о себе и о своем творчестве, об истории создания произведений. В зале царила атмосфера радости, а ребята дружно подпевали исполнителям. Произведения Анны Бочковской исполняет практически каждый детский коллектив в России, они любимы и понятны детям всех возрастов. Ее поэзию отличает особая теплота и позитивность мышления, — отметили в школе.
Также поэтесса представила свою новую книгу с детскими стихами «Мыльные пузыри». (то)
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