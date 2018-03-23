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Число случаев заболевания корью во Владимире выросло до 15
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Число случаев заболевания корью во Владимире выросло до 15 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИМИР, 23 марта. /ТАСС/. Количество зарегистрированных с начала марта случаев заболевания корью во Владимире выросло до 15, выявили первый случай заболевания взрослого. Об этом в пятницу сообщили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.
"Во Владимирской области на данный момент зарегистрировано 14 случаев заболевания корью у детей и один случай заболевания кори у взрослого старше 35 лет", — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре ТАСС уточнили, что за несколько дней до заболевания женщина лежала с ребенком в инфекционном отделении городской детской больницы, где выявили большинство случаев кори во Владимире. Еще трех детей госпитализировали, они заразились корью по месту жительства. Сейчас сотрудники управления Роспотребнадзора устанавливают круг людей, контактировавших с больными и не привитых от опасной болезни.
В начале марта в инфекционном отделении городской детской больницы Владимира зарегистрировали вспышку кори. Главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова оценила обстановку по кори в регионе как неблагополучную и нестабильную и рекомендовала провести иммунизацию медработников и сотрудников организаций области. В первую очередь привить планируют работников транспорта, торговли, культуры, ЖКХ и медиков.
Корь — острое инфекционное заболевание, для которого характерны симптомы общей интоксикации, лихорадка, катаральные явления со стороны дыхательных путей и экзантема. Осложнениями являются отит, слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит. Они развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет.
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