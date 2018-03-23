В Карелии летний отдых детей выглядит плачевно…

Состоялось заседание комиссии 23.03.2018, зам. образования республики, детский отдых за городом в этом году стоит под вопросом.

Так в целях оздоровления будут законсервированы три детских лагеря. а именно: «Айно», «Уя» и «Дружба». В 2017 году эти лагеря были открыты в очень плачевном состоянии, больше Петрозаводск себе этого позволить не может. В нынешнем году для детей есть только один лагерь — «Старт». лагерь будет работать в усиленном режиме, будут добавлены смены, отряды наберут детей по максимуму, но все таки многие дети отдохнуть не смогут.

лагеря в республики карелии НАХОДЯТСЯ в плачевном состоянии и помочь им не в силах даже администрация города. а на новые детские лагеря в бюджете нет денег. сейчас администрация направила запрос в москву с просьбой помочь в финансировании детского отдыха в карелии.

Стало известно, что лагерь «Лесная сказка», не будет работать и не вернется уже ни когда, так как правительству просто нет до этого дела. Сейчас его судьба ни кому не понятна. Так же известно. что на месте детского лагеря, в планах построить коттеджный поселок.