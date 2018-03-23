Главврач детской поликлиники №120 рассказала об основных направлениях работы

Амбулаторный центр Детской городской поликлиники №120 обслуживает территорию районов Косино-Ухтомский, Ивановское и Новокосино.

По словам главврача Ирины Владимировны, одним из важнейших разделов работы является профилактика, которая проводится в поликлинике, а также в образовательных школьных и дошкольных учреждениях, согласно договорам, заключенным с учреждениями образования.

Профилактические осмотры охватывают все детское население Косино-Ухтомского. Среди заболеваний, выявленных в рамках профилактических осмотров, отмечаются болезни нервной системы и врожденных аномалий (дети от рождения до четырех лет), болезни глаз и болезни костно-мышечной системы (дети от пяти до девяти лет), болезни органов дыхания и болезни костно-мышечной системы (дети от девяти до пятнадцати лет), заболевания костно-мышечной патологии (подростки в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет).

В случае выявления на профилактическом осмотре у детей подозрений на вновь выявленную патологию, они направляются на дополнительное обследование (пятнадцать — двадцать процентов от обследуемых детей).

Основной мерой борьбы с инфекционными заболеваниями является вакцинопрофилактика. В поликлинике созданы иммунологические комиссии, которые рассматривают медицинские отводы индивидуально по каждому ребенку.