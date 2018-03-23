Ещё
Главврач детской поликлиники №120 рассказала об основных направлениях работы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главврач детской поликлиники №120 рассказала об основных направлениях работы 

Управа района Косино-Ухтомский 56 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Амбулаторный центр Детской городской поликлиники №120 обслуживает территорию районов Косино-Ухтомский, Ивановское и Новокосино.
По словам главврача Ирины Владимировны, одним из важнейших разделов работы является профилактика, которая проводится в поликлинике, а также в образовательных школьных и дошкольных учреждениях, согласно договорам, заключенным с учреждениями образования.
Профилактические осмотры охватывают все детское население Косино-Ухтомского. Среди заболеваний, выявленных в рамках профилактических осмотров, отмечаются болезни нервной системы и врожденных аномалий (дети от рождения до четырех лет), болезни глаз и болезни костно-мышечной системы (дети от пяти до девяти лет), болезни органов дыхания и болезни костно-мышечной системы (дети от девяти до пятнадцати лет), заболевания костно-мышечной патологии (подростки в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет).
В случае выявления на профилактическом осмотре у детей подозрений на вновь выявленную патологию, они направляются на дополнительное обследование (пятнадцать — двадцать процентов от обследуемых детей).
Основной мерой борьбы с инфекционными заболеваниями является вакцинопрофилактика. В поликлинике созданы иммунологические комиссии, которые рассматривают медицинские отводы индивидуально по каждому ребенку.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
31 марта ЦССВ им. Г.И. Россолимо приглашает на «День Аиста» В библиотеке на Лухмановской вспомнили М. Горького Новая экспозиция городецкой резьбы по дереву открылась в Новогирееве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни82
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение