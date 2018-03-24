Топ-8 фраз пациентов, раздражающие детских врачей

СодержаниеПедиатрия и особый подход к пациентам«Я тут прочитала в Интернете…»«Мне подружка посоветовала…»«Я буду писать на вас жалобу!»«Я работаю в ФСБ …»«Вы ничего не понимаете, мы пойдем к врачу платно!»«Посоветуйте нам лекарство от живота»«А это лекарство моему ребенку не вредно?»«А так-то у нас все хорошо?»

Каждый день из средств массовой информации и социальных сетей на наши головы сыплется очень много нужной, ненужной и крайне противоречивой информации. Что касается медицины, то чаще всего обиженные пациенты обсуждают и осуждают различные клиники и врачей, работающих там. Жалуются на все: цвет стен и стульев в клинике, очереди в регистратуре, вечно занятый телефон, неправильно поставленный диагноз, дорогостоящую диагностику, неэффективное лечение, на плохое отношение персонала. Давайте теперь попробуем взглянуть на ситуацию с обратной стороны. Что думают сами врачи о своих пациентах?

Педиатрия и особый подход к пациентам

Мы решили в этой статье поговорить об особых врачах — педиатрах. Что же такого особенного в этой профессии? Дело в том, что детский врач не только имеет дело с больным ребенком, но ему еще приходится общаться с его родителями. У каждого родителя свой характер, свой багаж знаний, свой жизненный опыт и свой взгляд на ситуацию. В то время как одни мамы и папы всецело доверяют человеку в белом халате, другие же, как будто специально провоцируют конфликты и накаляют отношения. В этой статье мы собрали топ-8 фраз, раздражающих детских врачей и мешающих им заниматься своим профессиональным делом. Может быть, кто-то узнает себя?

«Я тут прочитала в Интернете…»

Очень жаль, но очень многие взрослые люди считают, что Интернет не может врать и ошибаться: все написанное там — сущая правда. Вот только почему-то в медицинских университетах продолжают обучать будущих врачей по учебникам, читают им лекции, проводят семинары. Даже странно, зачем так все усложнять, если можно «забить» любую болезнь и ее лечение в поисковой строке Яндекса , и все узнать.

Количество «медицинских» сайтов растет с каждым днем, но лишь немногие из них могут похвастаться действительно ценными авторами, которые тщательно прорабатывают выложенную в Сеть информацию. Большинство текстов просто несколько раз переписано с одного источника. За достоверность информации, изложенной там, ответственность никто не несет.

Особенно обидно, когда родители не только ставят диагноз ребенку по Интернету, но и подбирают лечение посредством общения на форумах. Это грозит неправильной и запоздалой диагностикой, ошибочным лечением и, что очень обидно, неблагоприятными исходами болезни.

Важно!

Каждого больного ребенка врач должен осмотреть очно и тщательно собрать анамнез, даже если диагноз кажется родителям очевидным. Все люди индивидуальны, и болезни у каждого могут протекать со своими особенностями.

«Мне подружка посоветовала…»

Это второй враг врача после Интернета. Сюда относятся все мамины подруги, родственники, соседи, коллеги и просто неравнодушные люди, которые решили внести свою лепту в лечение чужого заболевшего ребенка. Каждый из них знает самое лучшее средство от кашля, самый эффективный антибиотик и самый правильные схемы введения прикорма и вакцинации. Лучший аргумент в их пользу — это то, что их ребенку «помогло» или «подошло». Вот только данная схема лечения не предусматривает индивидуальных особенностей детей и того, что один и тот же симптом бывает при самых разных болезнях.

«Я буду писать на вас жалобу!»

Пишите, это ваше право. Но помните, что ни один врач не будет сознательно ставить ребенку неправильный диагноз и назначать не те таблетки. Врачебные ошибки были, есть и будут. И врачи переживают от этого не меньше, чем их пациенты. Другое дело — халатность, когда виновный действительно должен быть наказан.

Однако пациенты жалуются не только на ошибки, но и на то, что с ними не так поговорили, не так посмотрели, приняли позже, чем написано в талончике. Большинство жалоб подлежит проверке и расследованию, однако лишь в том случае, если они не анонимные. Нельзя сказать, что врачи не боятся жалоб. Они за них очень переживают и нередко сокрушаются о том, зачем они вообще пошли в медицину. Так, из-за необоснованных жалоб многие поликлиники лишились и без того нелишних кадров.

«Я работаю в ФСБ…»

А также в прокуратуре , в Минздраве и в полиции. Запугать врача серьезной профессией считают своим долгом очень многие родители. Очень неприятно, когда встреча с врачом начинается не с описания жалоб ребенка и анамнеза болезни, а с указания того, где работают родители, и что они сделают с врачом, если тот не оправдает их ожиданий.

Да, это раздражает врача, но не сказать, что пугает. Каждому родителю, с очень важной на его взгляд профессией, стоит знать, что детский врач относится одинаково внимательно ко всем детям и несет за всех равную ответственность.

«Вы ничего не понимаете, мы пойдем к врачу платно!»

Каждый пациент или родитель заболевшего ребенка имеет право выбрать себе врача, а при желании обратиться в платную клинику. Вот только делать из-за этого акцент на интеллекте бесплатного врача не нужно. Почему? Во-первых, это просто некрасиво. А во-вторых, неправильно.

Подавляющее большинство платных врачей параллельно работают в бюджетных учреждениях. Вероятность того, что при входе в частную клинику он надевает себе на плечи другую (более умную) голову, стремится к нулю. Остальные платные врачи даже если нигде не принимают бесплатно, то уж точно прошли через это ранее. Поверьте, что непросто устроиться работать врачом в частную клинику, если за плечами у врача пока лишь только студенческая скамья и несколько летних практик.

Еще интереснее обстоят дела с отделениями платных услуг при бюджетных медицинских учреждениях. В них есть высокий шанс встретить на платном приеме того же самого доктора, от которого сбежали днем ранее.

«Посоветуйте нам лекарство от живота»

Не все родители считают нужным показывать больного ребенка врачу. Чтобы не таскать с собой заболевшего кроху, они идут на прием в одиночку или вообще звонят врачу по телефону. Также часто родители задают вопросы относительно здоровья других своих детей в то время как на прием пришел совсем другой ребенок. Когда ситуация не экстренная, врач предлагает привести ребенка на прием, чтобы осмотреть очно. Нередко родители очень раздражаются, что врач принципиально не ставит диагноз не глядя и не назначает лечение.

Дорогие родители, запомните! Не бывает лекарства от живота, от головы, от сердца, от горла и прочих органов. Бывает патологический процесс, который проявляется самыми разными симптомами. При одних и тех же симптомах диагнозы порой кардинально отличаются. Родители не верят, но врачи знают, что пневмония и аппендицит могут протекать одинаково. Задача врача — разобраться с происходящим, назначить дополнительные методы диагностики и затем уже приступать к процессу лечения.

«А это лекарство моему ребенку не вредно?»

Что такое лекарство? Это очень сложное химическое вещество, которое вступает в организме человека в определенные реакции. В результате наступает определенный эффект. Лекарств, не имеющих противопоказаний и побочных действий, не бывает. А если именно эта фраза и написана в аннотации, то стоит усомниться в эффективности такого лекарства.

Врач никогда сознательно не назначит то лекарство, которое навредит ребенку. Если он назначил препарат, то в первую очередь рассчитывает на результат и на то, что польза от него превысит все риски и возможные побочные реакции. Родителям нужно понять, что побочные эффекты в основном носят временный характер, в то время как само лекарство нередко помогает спасти жизнь ребенку.

«А так-то у нас все хорошо?»

Фраза касается родителей, чьи дети находятся в тяжелом состоянии из-за болезни. Ее родители задают врачу после того, как он рассказал им обо всей серьезности ситуации, о том, что ребенок тяжело болен и нуждается в интенсивной терапии. Нет, это фраза не раздражает, она скорее ставит врача в тупик, потому что у него сразу встают вопросы в голове: «Они меня вообще слышали? Может, я непонятно все объяснил?»

Скорее всего, родители пытаются этой фразой приободрить себя, или, может быть, отрицают происходящее. После этого разговора обычно начинается «вторая серия»: родители, используя все имеющиеся связи и знакомства, находят в этой больнице «знакомого» врача или медсестру и обращаются к нему с просьбой: «Узнайте, пожалуйста, как там мой ребенок в реанимации, а то со мной никто не разговаривает и ничего не объясняет!». Вот эта «вторая серия» уже действительно раздражает.

Выводы

Хороший исход болезни у ребенка и его быстрое выздоровление зависит не только от того, насколько опытный и квалифицированный врач встретится на его пути. Очень важную роль в лечении заболевшего ребенка играет адекватность родителей, принятие и понимание всего происходящего с малышом, а также умение довериться врачу и банальное выполнение его рекомендаций.

Пройдите тестВаш персональный IQ здоровьяПройдите этот тест и узнайте, во сколько баллов — по десятибалльной шкале — можно оценить состояние вашего здоровья.