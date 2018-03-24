Врачи расскажут, как подготовить «особого» ребёнка к пубертантному периоду

25 марта психиатр и невролог расскажут родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, как подготовить ребёнка к периоду полового созревания.

Встреча состоится в 11 часов в воскресенье 25 марта в конференц-зале ТРЦ «Восход» (ул. 8 марта 42, 2 этаж). Вход свободный.

«Об этом не принято говорить вслух, но мы будем говорить об этом открыто. Как подготовить особого ребенка к периоду полового созревания? С какими трудностями может встретиться семья? Как их преодолеть?» — комментирует организатор встречи Вера Донскова.

На вопросы родителей ответят заведующая Дневным психотерапевтическим диспансером для детей, врач-психиатр Ольга Фроловская и врач-невролог Андрей Перко.

Организатор встречи — оренбургская некоммерческая организация «Эпоха Водолея» в рамках социального проекта «База знаний iZnanka» при поддержке Фонда президентских грантов.

Телефоны для справок 8 (961) 947-95-92, 67-95-92.