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Врачи расскажут, как подготовить «особого» ребёнка к пубертантному периоду
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Врачи расскажут, как подготовить «особого» ребёнка к пубертантному периоду 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
25 марта психиатр и невролог расскажут родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, как подготовить ребёнка к периоду полового созревания.
Встреча состоится в 11 часов в воскресенье 25 марта в конференц-зале ТРЦ «Восход» (ул. 8 марта 42, 2 этаж). Вход свободный.
«Об этом не принято говорить вслух, но мы будем говорить об этом открыто. Как подготовить особого ребенка к периоду полового созревания? С какими трудностями может встретиться семья? Как их преодолеть?» — комментирует организатор встречи Вера Донскова.
На вопросы родителей ответят заведующая Дневным психотерапевтическим диспансером для детей, врач-психиатр Ольга Фроловская и врач-невролог Андрей Перко.
Организатор встречи — оренбургская некоммерческая организация «Эпоха Водолея» в рамках социального проекта «База знаний iZnanka» при поддержке Фонда президентских грантов.
Телефоны для справок 8 (961) 947-95-92, 67-95-92.
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