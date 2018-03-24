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Каждый год в Рязанской области пропадают около 200 детей
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Каждый год в Рязанской области пропадают около 200 детей 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
22 марта под председательством первого заместителя руководителя СУ СК России по Рязанской области Дмитрия Маликова состоялось очередное заседание Консультативного совета следственного управления, на котором рассмотрели вопросы о фактах безвестного исчезновения детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
несовершеннолетних и вопросы профилактики самовольного ухода детей из детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Анализ статистических данных свидетельствует, что ежегодно в Рязанской области разыскивается порядка 200 несовершеннолетних, из них около 30% составляют сообщения о фактах самовольного ухода детей из детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По мнению руководителей СК, важно понимать, что сам факт ухода ребенка из дома или интерната создает опасность для его жизни и здоровья. Поэтому нужно выявлять и устранять причины и условия, которые толкают детей на уход.
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