Каждый год в Рязанской области пропадают около 200 детей

22 марта под председательством первого заместителя руководителя СУ СК России по Рязанской области Дмитрия Маликова состоялось очередное заседание Консультативного совета следственного управления, на котором рассмотрели вопросы о фактах безвестного исчезновения детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

несовершеннолетних и вопросы профилактики самовольного ухода детей из детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Анализ статистических данных свидетельствует, что ежегодно в Рязанской области разыскивается порядка 200 несовершеннолетних, из них около 30% составляют сообщения о фактах самовольного ухода детей из детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По мнению руководителей СК, важно понимать, что сам факт ухода ребенка из дома или интерната создает опасность для его жизни и здоровья. Поэтому нужно выявлять и устранять причины и условия, которые толкают детей на уход.