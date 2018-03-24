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Больных туберкулезом в Зауралье больше, чем в среднем по России
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Больных туберкулезом в Зауралье больше, чем в среднем по России 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В 2017 году среди жителей Курганской области зарегистрировано 677 случаев впервые выявленного активного туберкулеза. Показатель заболеваемости туберкулезом составил 78,54 на 100 тыс. человек, что в 1,72 раза превышает среднюю по России (РФ 45,47 на 100 тыс. населения).
Как уточняет Управление Роспотребнадзора по Курганской области, показатель заболеваемости, по сравнению с 2016 годом, снизился на 9,34 процентов. Самые высокие показатели заболеваемости отмечены в Макушинском (выше средне областного в 1,6 раза), Целинном (в 1,34 раза), Варгашинском (в 1,28 раза), районах и городе Кургане (в 1,23 раза).
На фоне снижения общей заболеваемости впервые выявленных больных туберкулезом, снижается показатель заболеваемости детей: с 15,3 на 100 тыс. детского населения в 2016 год до 12,8 — в 2017 год (снижение в 2017 год на 16,3%). Доля детей среди всех впервые выявленных больных составила 3,4%. Заболели туберкулезом 23 ребёнка в возрасте до 17 лет (2015 год — 30 детей, 2016 год — 28 детей).
Смертность от туберкулеза имеет тенденцию к снижению (на 9,3% в сравнении с 2016 год и на 17,9% — с 2015 год), показатель — 17,1 на 100 тыс. населения (2016 год — 18,6 на 100 тыс. населения; 2015 год — 20,4 на 100 тыс. населения).
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