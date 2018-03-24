В Красноярске «заморозят» очередь в детские сады

На время комплектования очередь в детские сады в Красноярске будет «заморожена», сообщили в мэрии. Распределение мест продлится до начала учебного года.

Нередко к моменту комплектования сведения, которые были указаны при постановке ребенка на очередь, теряют актуальность. Родителям необходимо сообщить специалистам управления образования о следующих изменениях (если таковые имеются): адрес места жительства, контактные телефоны; перечень желаемых дошкольных учреждений; появление/утрата права первоочередного или внеочередного предоставления места в дошкольном учреждении.

Напомним, что в прошлом году комплектование стартовало 1 апреля.