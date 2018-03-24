«Пригрозившая» Воробьёву девочка не поедет на отдых по путёвке от властей Подмосковья

«Танюшу я одну точно никуда не отпущу. Конечно, я детей своих никуда отправлять не буду. Даже если что-то со здоровьем будет кардинальное, мне проще отвезти ребёнка в Москву в больницу, чем куда-то отправлять с чужими людьми. Сами понимаете, это слишком большой срок, а ей четвёртый класс надо заканчивать. А средней дочке в 9 классе надо сдавать экзамены. И сколько я сегодня слышала людей, которые хотели бы поехать с детишками, они не могут дозвониться».

Речь идёт о ребёнке, который показал в адрес губернатора Подмосковья жест, символизирующий расправу. Видео с девочкой было снято во время митинга возле больницы Волоколамске, в день, когда более 60 детей обратились к медикам за помощью. Их плохое самочувствие связали с ситуацией на полигоне «Ядрово», против которого местные жители протестуют уже несколько недель.

Власти региона пообещали предоставить детям, проживающим в Волоколамском районе, путёвки в оздоровительные лагеря.

Сегодня начался приём заявок на отправку в санатории детей из Волоколамска. Для того, чтобы претендовать на путёвку, необходимо предоставить документ с волоколамской пропиской и две справки от педиатра.

Сотрудница районного департамента социальной защиты сообщила корреспонденту «Говорит Москва», что желающие отправить ребёнка на отдых смогут выбрать дату заезда.