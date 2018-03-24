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Нужна семья. 12-летний подросток ищет приёмных родителей
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Нужна семья. 12-летний подросток ищет приёмных родителей 

АиФ Ростов 23 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Давняя традиция
Брать на воспитание в семью детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родных — давняя и добрая традиция в нашей стране.
Обычно такие дети находятся под присмотром государства — содержаться и воспитываются в детских домах и интернатах — «казённых» учреждениях.
Но с каждым годом всё больше и больше россиян задумываются об усыновлении или удочерении, оформлении опеки, создании детских домов семейного типа.
Это очень благородно и правильно во всех смыслах. Ведь в поддержке, тепле и любви взрослых нуждаются абсолютно все мальчики и девочки.
Ответь на улыбку
На Дону тоже есть семьи, которые пополняются не только благодаря рождению собственных детей, но и за счёт опеки над чужими, одинокими детьми. Приёмными родителями, попечителями и опекунами становятся и опытные, и молодые пары.
Решиться на такой шаг и осчастливить ребёнка может и кто-то из читателей «АиФ-Ростов». Возможно, именно улыбка Зограба растопит чьё-то сердце.
Зограб родился в апреле 2005 года. Это очень подвижный подросток. С большим интересом он относится к занятиям физической культурой и спортом. Любит петь и танцевать. Участвует во всех мероприятиях, проводимых в школе.
Куда обращаться
Подумайте: возможно, для полного семейного счастья вам не хватает именно такого ребёнка — сына, который будет радостью в жизни и опорой в старости.
По всем вопросам оформления опеки и усыновления этого мальчика нужно обращаться в МКУ «Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону».
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 110, тел. : 8 (863) 227 93 57.
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