Нужна семья. 12-летний подросток ищет приёмных родителей

Давняя традиция

Брать на воспитание в семью детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родных — давняя и добрая традиция в нашей стране.

Обычно такие дети находятся под присмотром государства — содержаться и воспитываются в детских домах и интернатах — «казённых» учреждениях.

Но с каждым годом всё больше и больше россиян задумываются об усыновлении или удочерении, оформлении опеки, создании детских домов семейного типа.

Это очень благородно и правильно во всех смыслах. Ведь в поддержке, тепле и любви взрослых нуждаются абсолютно все мальчики и девочки.

Ответь на улыбку

На Дону тоже есть семьи, которые пополняются не только благодаря рождению собственных детей, но и за счёт опеки над чужими, одинокими детьми. Приёмными родителями, попечителями и опекунами становятся и опытные, и молодые пары.

Решиться на такой шаг и осчастливить ребёнка может и кто-то из читателей «АиФ-Ростов» . Возможно, именно улыбка Зограба растопит чьё-то сердце.

Зограб родился в апреле 2005 года. Это очень подвижный подросток. С большим интересом он относится к занятиям физической культурой и спортом. Любит петь и танцевать. Участвует во всех мероприятиях, проводимых в школе.

Куда обращаться

Подумайте: возможно, для полного семейного счастья вам не хватает именно такого ребёнка — сына, который будет радостью в жизни и опорой в старости.

По всем вопросам оформления опеки и усыновления этого мальчика нужно обращаться в МКУ «Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону».

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 110, тел. : 8 (863) 227 93 57.