Легендарный детский фестиваль «Кинотаврик» впервые состоится в Москве

Международный детский фестиваль искусства «Кинотаврик» впервые состоится в Москве 27-29 марта 2018 года. Легендарный фестиваль с 17-летней историей соберет в столице более 700 участников: лучшие детские коллективы и юные таланты со всей России, а также из Казахстана и Кипра будут демонстрировать свое творчество в 8 номинациях, а самые лучшие станут обладателями заветных статуэток победителя.

Впервые «Кинотаврик» состоялся 1 ноября 2001 года по инициативе известного продюсера, заслуженного работника культуры РФ Марка Рудинштейна . В качестве главных целей фестиваля Рудинштейн назвал «привлечение внимания общественности к детскому творчеству, возрождение международного престижа отечественного детского кино и воспитание здорового духа нации». За 17 лет в фестивале приняли участие более 10 000 юных дарований из более, чем 30 стран мира! В числе участников московского фестиваля — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей из интерната «Созвездие», дети-инвалиды, сироты и дети, проживающие в приемных семьях из интерната «Абсолют», а также дети с ограничениями здоровья из ансамбля «Слобода» Краснянской школы-интерната. Специальный гость Фестиваля — обладательница Гран-при «Кинотаврик в Сочи — 2017» — Гера Аристова, юная певица со сложным генетическим заболевание, покорившая своим талантом членов Жюри многих творческих фестивалей!

Президентом «Кинотаврика» с 2015 года является Оксана Федорова , мисс Вселенная, президент благотворительного фонда «Спешите делать добро!», директор Музея моды. «Фестиваль с историей, фестиваль с добрым сердцем и своими сложившимися традициями милосердия открывает детям со всех уголков нашей страны возможность проявить свой талант и присоединиться к добрым делам!» — такую оценку «Кинотаврику» дала Федорова. На московском фестивале участники будут соревноваться по 8 номинациям, лучших в каждой номинации будет определять Жюри, в которое вошли известные артисты, музыканты, представители культуры и искусства. В каждой номинации вручается главный приз — Гран-при, а также награждаются участники, занявшие первые 3 места.

В рамках фестиваля пройдет акция «Десант здоровья»: все участники смогут получить консультации врачей — докторов и кандидатов наук лучшей детской больницы Москвы 2017 года — ДГКБ им. Зои Башляевой, а все данные медицинского обследования будут внесены в Паспорт здоровья, который будет выдан участникам во время регистрации на фестивале.

Более подробную информацию вы найдете на официальном сайте фестиваля.