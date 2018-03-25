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Стартовал онлайн-конкурс для детей по финансовой грамотности
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Стартовал онлайн-конкурс для детей по финансовой грамотности 

Ezhikezhik.ru 53 минуты назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Qiwi Finteen и онлайн-школа «Фоксфорд» запустили международный онлайн-конкурс по финансовой грамотности для школьников и их родителей, который продлится до 15 апреля.
Конкурс «Финансовый баттл» проводится на базе онлайн-олимпиады «Фоксфорда» и должен привлечь школьников к обсуждению вопросов, связанных с финансовой грамотностью; научить принимать финансовые решения и дать детям базовые знания в финансовой сфере.
Решенные задачи можно внести в любой момент до окончания конкурса. После окончания конкурса каждый участник получит персональные рекомендации по своим результатам. В качестве призов организаторы предоставляют 20 путевок в лагерь «Артек», портативные проекторы, футболки, флешки, банковские бесконтактные карты, сумки, стикеры и толстовки.
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