Лекция «Как нейропсихологические проблемы мешают детям учиться в школе и что с этим делать»

Ребенок идет в первый класс, но не может усидеть и 15 минут за партой, а впереди целые уроки, на которых надо внимательно слушать, вовремя отвечать на вопросы и стараться не упустить важного. Родителей пугает перспектива получать жалобы на «плохое» детское поведение, они стараются помочь, но не всегда знают, что лежит в основе невнимательности и неумения управлять эмоциями. В этом и других сложных случаях, с которыми сталкиваются почти все родители и дети во время адаптации в младших классах, поможет нейропсихолог.

18 апреля c 19:30 до 21:00 в РГДБ состоится лекция, организованная семейным лекторием сайта «ЕжикЕжик». На ней руководитель Научно-исследовательского центра детской нейропсихологии в Москве, кандидат психологических наук, расскажет о том, как нейропсихолог может помочь ребенку решить проблемы с учебой и отчего эти проблемы возникают.

Для участников программы лояльности Ёжик Family скидка 15%. Промокод доступен в приложении, которое нужно скачать на мобильные устройства.

Зарегистрироваться на лекцию и купить билет можно по ссылке.