Ещё
Лекция «Как нейропсихологические проблемы мешают детям учиться в школе и что с этим делать»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лекция «Как нейропсихологические проблемы мешают детям учиться в школе и что с этим делать» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Ребенок идет в первый класс, но не может усидеть и 15 минут за партой, а впереди целые уроки, на которых надо внимательно слушать, вовремя отвечать на вопросы и стараться не упустить важного. Родителей пугает перспектива получать жалобы на «плохое» детское поведение, они стараются помочь, но не всегда знают, что лежит в основе невнимательности и неумения управлять эмоциями. В этом и других сложных случаях, с которыми сталкиваются почти все родители и дети во время адаптации в младших классах, поможет нейропсихолог.
18 апреля c 19:30 до 21:00 в РГДБ состоится лекция, организованная семейным лекторием сайта «ЕжикЕжик». На ней руководитель Научно-исследовательского центра детской нейропсихологии в Москве, кандидат психологических наук, расскажет о том, как нейропсихолог может помочь ребенку решить проблемы с учебой и отчего эти проблемы возникают.
Для участников программы лояльности Ёжик Family скидка 15%. Промокод доступен в приложении, которое нужно скачать на мобильные устройства.
Зарегистрироваться на лекцию и купить билет можно по ссылке.
Ezhikezhik.ru: последние новости
«Курсера» анонсировала стенфордский курс по грудному вскармливанию Летние лагеря за границей – 2018 Пиццерия MONICA объединяет семьи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории4
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых11
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах2
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение