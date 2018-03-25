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Вебинар «Тернистый путь к первым шагам: все о развитии детей до года»
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Вебинар «Тернистый путь к первым шагам: все о развитии детей до года» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
26 апреля в 20:00 специалист по детскому массажу и реабилитации детей с поражениями нервной системы и ДЦП Владимир Тучков онлайн расскажет о том, как родители могут отличить норму развития ребенка до года от проблем или отставания.
Специалист затронет следующие темы:
Развитие детей от 0 до 3 месяцев. Когда ребенок начинает держать голову? Этап развития от 3 до 4 месяцев. Когда ребенок переворачивается? Со спины на живот или с живота на спину? Развитие от 4 до 6 месяцев. Что лучше: сидеть или ползать? По-пластунски или на четвереньках? Этап развития ребенка от 6 до 9 месяцев. Когда ребенок начинает вставать? Нужно ли вмешиваться и помогать? Развитие от 9 до 12 месяцев. Когда ребенок делает первые шаги? Что важно не пропустить в ходьбе ребёнка?
Специализации Владимира — задержка физического развития у детей, родовые травмы, кривошея, дисплазия тазобедренного сустава и другие заболевания, поэтому он сможет квалифицированно ответить на родительские вопросы.
А для родителей, которые озабочены нейропсихическим развитием ребенка, будет интересна лекция нейропсихолога Александры Соболевой, которая пройдет в лектории РГДБ 18 апреля в 19:30.
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