Под Уфой ребенок утонул в проруби

В Башкирии младшеклассник упал в прорубь и утонул.

Несчастный случай произошел накануне днем, 24 марта. Спасателям позвонил врач поселка Новые Черкассы и рассказал, что возле коллективных садов №4 «Трест 21» нашли тело ребенка.

Погибший мальчик воспитывался в многодетной семье, которая жила в садах. Воды там не было и сельчане вырубили прорубь на реке. В тот день друзья мальчика пошли кататься с горки, восьмилетний ребенок сначала ушел с ними, а потом отделился от группы. Заигравшись, ребенок ушел в то место, где была вырублена прорубь, и, скатившись вниз, попал в ледяную воду, из которой не смог выбраться.

— Сама прорубь не глубокая, около 150 сантиметров. Отец мальчика, заметив, что сын не возвращается с прогулки, сам отправился на поиски и нашел тело ребенка, — пояснили Ufa1 в следственном комитете по Башкирии.

Дело передали в СУ СКР по Башкирии для дальнейшего расследования. Уже ведется проверка. 10 дней назад в Башкирии утонул еще один мальчик. Четвероклассник Женя ушел под лед во время рыбалки на глазах у друга.