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Столичные больницы и медцентры приглашают на дни открытых дверей
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Столичные больницы и медцентры приглашают на дни открытых дверей 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Больницы и медицинские центра столицы приглашают горожан на дни открытых дверей. В апреле состоятся лекции: «Аутизм: мифы и реальность», о сахарном диабете у детей и другие.
Акции и лекции для будущих мам, родителей с детьми, ветеранов и всех, кто заботится о своем здоровье.
В мероприятиях примут участие Центр патологии речи и нейрореабилитации, детская клиническая больница имени З. А. Башляевой и другие.
Для прекрасной половины пациентов пройдут осмотры акушера-гинеколога и маммолога, запланированные на единый день женского здоровья. Кроме осмотра, пациентки пройдут УЗИ.
В больнице имени М. П. Кончаловского устроят экскурсию по роддому.
Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого весь месяц будет проводить акцию «Врачи — ветеранам». Пациентов проконсультируют уролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, гинеколог. При необходимости ветераны смогут сделать УЗИ, рентген, сдать анализы, сообщает сайт мэра Москвы.
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