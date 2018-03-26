Столичные больницы и медцентры приглашают на дни открытых дверей

Больницы и медицинские центра столицы приглашают горожан на дни открытых дверей. В апреле состоятся лекции: «Аутизм: мифы и реальность», о сахарном диабете у детей и другие.

Акции и лекции для будущих мам, родителей с детьми, ветеранов и всех, кто заботится о своем здоровье.

В мероприятиях примут участие Центр патологии речи и нейрореабилитации, детская клиническая больница имени З. А. Башляевой и другие.

Для прекрасной половины пациентов пройдут осмотры акушера-гинеколога и маммолога, запланированные на единый день женского здоровья. Кроме осмотра, пациентки пройдут УЗИ.

В больнице имени М. П. Кончаловского устроят экскурсию по роддому.

Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого весь месяц будет проводить акцию «Врачи — ветеранам». Пациентов проконсультируют уролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, гинеколог. При необходимости ветераны смогут сделать УЗИ, рентген, сдать анализы, сообщает сайт мэра Москвы.