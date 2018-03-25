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Медучреждения Москвы приглашают горожан на дни открытых дверей
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Медучреждения Москвы приглашают горожан на дни открытых дверей 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Жители столицы смогут пройти обследования и узнать подробнее о некоторых заболеваниях.
Будущие мамы, родители, ветераны и те, кто заботится о своем здоровье, смогут посетить традиционные дни открытых дверей, которые пройдут в московских медицинских учреждениях в апреле.
Посвященная аутизму лекция состоится в Центре патологии речи и нейрореабилитации. Врачи расскажут слушателям о мифах, сопровождающих это заболеваниях, и о реальных фактах.
Узнать о сахарном диабете у детей можно в рамках встречи в детской клинической больнице имени Башляевой.
В городской клинической больнице имени Юдина пройдет день женского здоровья. Пациентки смогут посетить акушеров-гинекологов, маммологов и пройти ультразвуковое исследование (УЗИ).
Как построена работа роддома расскажут в больнице имени Кончаловского, а в Центре планирования семьи и репродукции будет работать школа матерей, где будущих мам подготовят к родам и грудному вскармливанию малыша.
Городская клиническая больница имени Спасокукоцкого в апреле запустить акцию «Врачи — ветеранам». Посетителям предоставят консультации у различных специалистов: урологов, кардиологов, эндокринологов, неврологов, гастроэнтерологов и гинекологов. В случае необходимости ветераны смогут сделать УЗИ, рентген и сдать анализы, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.
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