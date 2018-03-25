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Женщина умерла после родов в петрозаводском роддоме
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Женщина умерла после родов в петрозаводском роддоме 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Одиннадцать дней после рождения ребенка жительница Заозерья провела в коме.
Жительница поселка Заозерье по имени Светлана скончалась в петрозаводском роддоме. О смерти женщины рассказала ее подруга Наталья.
По словам петрозаводчанки, 11 марта Светлана родила мальчика, это был ее третий ребенок. Мальчик родился здоровым. Роды прошли при помощи кесарева сечения, после родов мать оставили в палате интенсивной терапии.
Через несколько часов у роженицы начал кровоточить шов. По словам подруги погибшей, ей наложили еще два шва и только ночью, когда ситуация усугубилась, женщине сделали УЗИ, которое помогло обнаружить внутреннее кровотечение. Роженицу экстренно прооперировали, она потеряла 2,8 литра крови. У женщины остановилось сердце, она впала в кому и через 12 суток скончалась.
У погибшей осталось трое детей — 16 лет, 2 лет и новорожденный 13-дневный мальчик.
По материалам: ptzgovorit.ru
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