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В Подмосковье расследуют смерть месячного младенца
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В Подмосковье расследуют смерть месячного младенца 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Следователи из Одинцовского района Подмосковья расследуют гибель месячного ребенка из-за неосторожности матери.
Об этом сообщает сайт регионального управления СК РФ. Трагедия произошла 16 марта 2018 года. Мать ребенка, распивая алкоголь со своими друзьями, не заметила, что ее ребенок умер: «Мать ребенка сутки не сообщала об этом в правоохранительные органы и не вызывала „скорую помощь“, вместо этого на протяжении всего дня распивала спиртные напитки со своими гостями. О данном факте стало известно 17 марта 2018 года от одной из подруг женщины. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Согласно результатам экспертизы ребенок скончался от бронхиальной пневмонии».
Женщина, недавно переехавшая из Алтайского края в Подмосковье, состояла на родине на профилактическом учете. Она является матерью четырех детей, а в воспитании двух из них участвовать не имеет права. В ее отношении возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
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