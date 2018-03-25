В Подмосковье расследуют смерть месячного младенца

Следователи из Одинцовского района Подмосковья расследуют гибель месячного ребенка из-за неосторожности матери.

Об этом сообщает сайт регионального управления СК РФ. Трагедия произошла 16 марта 2018 года. Мать ребенка, распивая алкоголь со своими друзьями, не заметила, что ее ребенок умер: «Мать ребенка сутки не сообщала об этом в правоохранительные органы и не вызывала „скорую помощь“, вместо этого на протяжении всего дня распивала спиртные напитки со своими гостями. О данном факте стало известно 17 марта 2018 года от одной из подруг женщины. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Согласно результатам экспертизы ребенок скончался от бронхиальной пневмонии».

Женщина, недавно переехавшая из Алтайского края в Подмосковье, состояла на родине на профилактическом учете. Она является матерью четырех детей, а в воспитании двух из них участвовать не имеет права. В ее отношении возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.