На мать с ребенком упала ледяная глыба

Фото с ресурса llfe.ru В одном из александровских детских вновь произошло ЧП. Совсем недавно мы писали о том, как в детском саду №23 Александрова воспитатели забыли на морозе двухлетнего Славика.

На этот раз происшествие произошло в детсаду №10. В пятницу местная жительница Е. Камышева около 5 часов вечера пришла за своим ребенком. Когда мать и ее двухлетний сын выходили на улицу, с крыши 2 этажа упали несколько глыб из плотного снега и льда. Отметим, что женщина не растерялась. Услышав шорох на крыше, мать бросилась на снег и закрыла своим телом ребенка.

Малыш не пострадал. В результате происшествия у женщины диагностировал сотрясение мозга и закрытый перелом ключицы. В настоящее время она помещена в стационар. Теперь руководству садика придется отвечать за несвоевременную уборку снега на крыше.