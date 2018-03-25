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На мать с ребенком упала ледяная глыба
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На мать с ребенком упала ледяная глыба 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса llfe.ru  В одном из александровских детских вновь произошло ЧП. Совсем недавно мы писали о том, как в детском саду №23 Александрова воспитатели забыли на морозе двухлетнего Славика.
На этот раз происшествие произошло в детсаду №10. В пятницу местная жительница Е. Камышева около 5 часов вечера пришла за своим ребенком. Когда мать и ее двухлетний сын выходили на улицу, с крыши 2 этажа упали несколько глыб из плотного снега и льда. Отметим, что женщина не растерялась. Услышав шорох на крыше, мать бросилась на снег и закрыла своим телом ребенка.
Малыш не пострадал. В результате происшествия у женщины диагностировал сотрясение мозга и закрытый перелом ключицы. В настоящее время она помещена в стационар. Теперь руководству садика придется отвечать за несвоевременную уборку снега на крыше.
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