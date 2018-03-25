Восьмилетняя школьница умерла от удушья на руках у родителей в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 25 марта, рано утром на руках у родителей по неизвестным пока причинам умерла восьмилетняя девочка. Школьница неожиданно начала задыхаться, а прибывшие на вызов медики ничем не смогли помочь ребенку.

СУ СК России по Волгоградской области организована проверка по факту гибели школьницы, — сообщила V1.ru старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая . — Около 6:00 сегодня, 25 марта, девочка неожиданно начала задыхаться и потеряла сознание. Родители вызвали бригаду скорой помощи, но проведенная на месте реанимация положительного результате не принесла. Девочка сконачалась.

Что стало причиной смерти ребенка, станет известно по итогам экспертизы. На данный момент известно лишь то, что три дня назад у школьницы поднялась температура и начался кашель. Родители самостоятельно лечили ребенка. Семья характеризуется положительно.