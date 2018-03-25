Скидки на жд путешествия ждут вологодских школьников в каникулы

Отправиться на поезде по стране за полцены могут школьники России. Билеты в дни весенних каникул стоят для них на 50% дешевле обычного.

Раньше такая практика применялась только летом. С этого года она действительна в каникулы в течение всего учебного года. Причем приобрести льготный билет можно как в вагоны-купе, так и плацкарт. Для покупки необходимо предъявить паспорт или свидетельство о рождении.

Напомним, что для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Дети до 5 лет могут путешествовать на поезде бесплатно после оформления безденежного билета.

В Вологде с понедельника на каникулы отправятся более 37 тысяч школьников.