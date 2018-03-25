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В Орловской области родители детей-инвалидов создали свою организацию
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В Орловской области родители детей-инвалидов создали свою организацию 

РИА 57 48 минут назад
Фото: РИА 57
В НКМЦ имени З. И. Круглой на минувшей неделе состоялось учредительное собрание Орловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представлении своих интересов».
Целью встречи — налаживание взаимодействия для совместной реализации инклюзивных проектов на территории Орловской области и устранение барьеров в отношениях между детьми с ограниченными возможностями здоровья и обществом.
— Любая мама, которая принимает диагноз ребёнка, сталкивается с кучей проблем. Она не знает, с чего начать, каких результатов может достичь, сталкивается с жестокосердием людей в окружении и в ведомствах. У нас была долгая изоляция в плане общения и дружбы, но сейчас нужно выходить за рамки виртуального пространства, объединяться и изменить отношение общества к инвалидности, — обозначила проблему инвалидов Светлана Черенкова, мама ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
По словам заведующей отделением медицинской реабилитации НКМЦ, ещё несколько лет назад получить реабилитацию в Орле было не возможно. Мамы с детьми ездили в Москву или Санкт-Петербург. В настоящее время клинике открыто отделение, но появились новые проблемы организации родительской помощи. Мамы детей-инвалидов не знают как получить реабилитацию и куда обратиться за помощью.
Сейчас в Ливнах запустили инклюзивный лагерь «Радость моя», в котором совместно отдыхают здоровые дети и дети инвалиды. Получено разрешение на строительство детской инклюзивной площадки. В ближайших планах — организация сенсорной комнаты, а также проект «Лыжи мечты», который позволит детям-инвалидам заниматься терапевтическим спортом.
Сообщение В Орловской области родители детей-инвалидов создали свою организацию появились сначала на РИА 57.
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