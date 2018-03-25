Сострадание. Как жертвовать, чтобы помощь шла ребенку, а не в чужой карман

Удается ли вообще сегодня помогать детям с помощью пожертвований? На вопросы отвечает исполнительный директор автономной некоммерческой организации поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» Инна Сучкова.

Работа с сиротами

— Инна Вячеславовна, кто в основном обращается в ваш фонд? С какими проблемами?

— Наш фонд в основном сотрудничает с интернатными учреждениями Рязани и области. Также мы стараемся поддерживать выпускников-сирот, которые уже выпустились из интерната и учатся в профессиональных училищах (лицеях). Мы стараемся, чтобы наша помощь была направлена на развитие интересов, поддержку талантов, социализацию и профориентацию детей.

Есть у нас программа «Здоровый ребёнок», в рамках которой мы помогаем детям с ОВЗ в приобретении каких-либо специальных средств. В эту программу входят как дети из семей, так и дети из Дома ребенка или интернатов (например, оплата няни-сиделки при госпитализации и операции ребёнка в федеральной больнице в другом городе).

— В целом можно ли сказать, что число обращений увеличилось?

— Я бы не сказала, что число обращений увеличилось, так как многие стесняются попросить о помощи, кто-то пытается собрать сам, ну и, вероятно, не все знают о нашем фонде. Мы рассматриваем каждый случай отдельно. Принимаем решение о возможности оказания помощи. Мы не собираем средства для реабилитации в зарубежных клиниках, не берёмся за срочные сборы денег, потому что банально нужно время, чтобы собрать необходимую сумму, а сборы идут не очень хорошо. Онкология — тоже не наш профиль, стараемся перенаправлять в крупные фонды, которые в курсе всех проблем, которые имеют возможность быстро собирать большие суммы. Так как опыт у нас уже большой, то часто обходимся консультацией или подсказкой — куда человеку лучше обратиться.

Помогли Матвею

— Удаётся ли помогать детям? Были ли примеры, когда, казалось бы, в безнадёжной ситуации удалось спасти ребёнка?

— Да, удаётся помогать детям. Могу рассказать про Матвея из нашего Дома ребёнка. У него гидроцефалия. Совершенно чудесным образом удалось привлечь внимание индийского нейрохирурга. Вместе с нашим московским нейрохирургом они в две операции уменьшили голову Матвея практически в два раза. Мы оплачивали няню-сиделку и транспортировку Матвея в больницу и обратно на комфортабельном реанимобиле (Матвей очень плохо переносит тряску).

Кстати, этот уникальный случай стал возможен благодаря сотрудничеству фонда, волонтёрской организации и главврача Дома ребёнка. Ну и, конечно, врачей.

Про нянь стоит сказать отдельно. Детям из Дома ребёнка и детских домов сами операции делают по квоте. В сложных случаях удаётся ребёнка отправить на операцию в федеральные клиники. Но… мамы или другого родственника у малыша нет, а в больницах нет персонала, который будет постоянно находиться с ребёнком. Особенно если он из Дома ребёнка, то есть от рождения до 4 лет. Кроха. А его привозят в какую-то больницу, где всё незнакомое. Там его возят на процедуры, иногда делают больно. Ребёнка надо накормить, одеть, поменять подгузник… Просто пожалеть. Да и занять в свободное время, не забываем — это малыш до 4 лет. А если это операция — то ребёнок выходит из наркоза, ему плохо и больно. Поэтому мы всегда идём навстречу просьбам в помощи оплаты нянь-сиделок для детей-сирот.

Только на счет

— До сих пор слышу мнения, что, мол, детские фонды делают работу, которую обязаны делать государственные органы. А чтоб вы думаете? Насколько я понимаю, подобные детские фонды работают по всему миру?

— Да, благотворительные фонды действительно работают по всему миру. Но всё же у них есть разный функционал. Фонды — более гибкие, быстро реагирующие. Они могут придумывать что-то новое, но при этом хорошее взаимодействие получается, если государственные органы и фонды работают друг с другом, а не перетягивают одеяло.

— Ваши спонсоры. Это какие-то постоянные организации или каждый раз появляются новые? Много ли анонимных пожертвований?

— У нас благотворители, которые бескорыстно помогают нуждающимся. Спонсоры — помощь в обмен на рекламу, известность. Есть постоянные организации, много пожертвований от частных лиц. Кто-то жертвует постоянно, кто-то разово…

Куда идут деньги

— Кто бы мог подумать, что придётся в наше время бороться с лжефондами. Как человеку, который не разбирается в фондах, понять, что перед ним обманщики?

— Ни один нормальный фонд не собирает деньги в маршрутках, на улицах, парковках и т.д. Если перед вами волонтёр с копилкой (за исключением специальных благотворительных праздников), то почти в 100% случаев — это лжеволонтёр. Но и перечислять деньги на карту — тоже может быть опасно. Слишком часто этим способом пользуются мошенники. Но в этом случае есть и те, кто действительно нуждается в помощи. Введите номер карты на поисковом сайте и изучите информацию.

— Специально, кстати, употребил слово обманщики, а не мошенники. Как я понимаю, часто эти фонды работают формально без нарушений законов?

— Да, к сожалению, за этими лжефондами часто стоят хорошие юристы. И они очень быстро мимикрируют к новым обстоятельствам. Это реально зарегистрированные организации (все молодые, 2015-2017 года). Регион регистрации «фонда» и регион сбора отличаются. У каждого «фонда» минимум пять регионов. В каждом — минимум десять волонтёров с копилками.

Ещё год назад они просто собирали деньги, которые до нуждающихся не доходили вовсе. Сейчас они стали часть денег пускать-таки на помощь. Но! Жертвуя в копилку, вы не можете знать, сколько денег в итоге будет отправлено на помощь. Обычно это не больше 10% от собранного.

Друзья помогают

— Много ли у вас волонтёров? Кто эти люди? Увеличивается ли их число?

— Люди — разные. Неравнодушные. Разного возраста, разных профессий, разного достатка… Ещё мы стараемся сейчас работать с волонтёрскими отрядами, коих много.

— С какими проблемами сталкивается ваш фонд, пытаясь помочь детям?

— Конечно, главная проблема — это недостаток финансирования. Очень нужна помощь в аренде склада, без которого нам никак… туда передают что-то для детей, привозят поставщики, чтобы в дальнейшем мы передали в интернаты.

Недостаток финансирования влияет и на наши программы. Программа по профориентации очень востребована детьми. В целом — стараемся справляться. Кто-то помогает бумагой, кто-то помогает приобретать что-то для проведения мероприятий. Помогают нам и бухгалтерию вести. Нам важна и информационная поддержка, чтобы люди знали о нас, могли оказать помощь. К счастью, и в этом нас тоже поддерживают. Мы благодарны за любую помощь!