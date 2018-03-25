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Волгоградцы соберут в «КомсоМОЛЛе» «коробочки храбрости» для больных малышей
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Волгоградцы соберут в «КомсоМОЛЛе» «коробочки храбрости» для больных малышей 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде, 14 апреля, в торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ» горожане смогут принять участие в благотворительном концерте. Для маленьких пациентов кардио— и ожогового и онкологического центров, а также для детей с особенностями развития в этот день будут собирать «коробочки храбрости».
— Мы приглашаем жителей Волгограда поддержать храбрых детей, которые борются с болезнями сердца и онкологией, проходят лечение после полученных ожогов, а также детей с особенностями развития, — рассказали V1.ru организаторы концерта — волгоградский «Клуб добряков» и группа родителей «Особая МЕЧТА». — Деньги, которые будут выручены по итогам концерта, пойдут на покупку игрушек для «коробочек храбрости». После болезненных медицинских процедур дети смогут выбрать себе в подарок за проявленное мужество.
В ходе благотворительного концерта волгоградцы смогут принять участие в лотереях, розыгрышах, аукционах и мастер-классах. Неравнодушные умельцы уже откликнулись на призыв организаторов и вовсю мастерят поделки, которые смогут купить горожане 14 апреля в «КоммоМОЛЛе». Специально для маленьких гостей праздника будут работать аниматоры и специалисты по аквагриму.
Начало праздника — в 14:00.
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