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В Новосибирске ищут «больничных клоунов»
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В Новосибирске ищут «больничных клоунов» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Специально подготовленные волонтеры должны будут веселить детей, проходящих лечение.
Набор в школу осуществляет некоммерческая организация «Больничные клоуны НОС», которая является первой и единственной в России, практикующей системную реабилитацию с помощью средств клоунады. Это направление стало новым — теперь она ищет талантливых рассказчиков историй для чтения сказок в палатах и мастеров хендмейда, которые будут готовы на регулярной основе проводить с детьми мастер-классы. Волонтеры должны помочь маленьким пациентам переключиться и легче переносить длительное нахождение в больнице. Руководитель организации обещает, что во время обучения «клоуны» узнают все необходимое о работе с детьми в стационаре.
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