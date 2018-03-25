В Новосибирске ищут «больничных клоунов»

Специально подготовленные волонтеры должны будут веселить детей, проходящих лечение.

Набор в школу осуществляет некоммерческая организация «Больничные клоуны НОС», которая является первой и единственной в России, практикующей системную реабилитацию с помощью средств клоунады. Это направление стало новым — теперь она ищет талантливых рассказчиков историй для чтения сказок в палатах и мастеров хендмейда, которые будут готовы на регулярной основе проводить с детьми мастер-классы. Волонтеры должны помочь маленьким пациентам переключиться и легче переносить длительное нахождение в больнице. Руководитель организации обещает, что во время обучения «клоуны» узнают все необходимое о работе с детьми в стационаре.