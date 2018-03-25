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Стали известны подробности ЧП в СНТ, где 9-летний ребенок утонул
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Стали известны подробности ЧП в СНТ, где 9-летний ребенок утонул 

Новости Рязани 2 часа назад
Фото: Новости Рязани
В Башкирии в поселке Новые Черкассы в СНТ №4 утонул в проруби 9-летний мальчик.
Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, в субботу днем второклассник упал в прорубь и не смог выбраться самостоятельно. Пока подоспела помощь, ребенок погиб. Сообщается, что в данной проруби местные жители брали воду для своих нужд. Водопровода в поселке нет. Глубина в этом месте небольшая, но самостоятельно мальчик выбраться из ловушки не смог.
Сейчас правоохранители занимаются причинами произошедшего. Стало известно, что мальчик был из многодетной семьи, кроме него у родителей еще четверо детей. Все они живут в домике в ужасных условиях.
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