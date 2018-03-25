Дети из Рязанского района узнают об окружающем мире и научатся робототехнике

Познавательные уроки в рамках программы «Хочу все знать» проведут в филиале дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара на территории Рязанского района — в «Технораме на Юго-Востоке».

Занятия пройдут в период школьных каникул, со 02 по 05 апреля.

— Все уже привыкли к тому, что во дворце творчества можно с пользой провести каникулы, посетив краткосрочные бесплатные программы и попробовав разные виды деятельности, — говорит начальник отдела развития ДТДиМ имени А. П. Гайдара Ольга Пугач. — В этом году мы предлагаем поучаствовать в проекте «Хочу все знать». Занятия будут проходить в игровой форме. Дети смогут узнать больше об окружающем мире в оборудованных лабораториях физики, химии, биологии, робототехники.

Занятия будут проходить по адресу: 12-я Новокузьминская улица, дом 6, корпус 2. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ДТДиМ имени А. П. Гайдара.