Ежегодная профсоюзная спартакиада собрала на старт почти четверть миллиона семей

В субботу, 24 марта, в легкоатлетическом манеже «Олимпийского центра имени братьев Знаменских» прошла традиционная и всеми любимая спартакиада профсоюзов «Всей семьей за здоровьем».

Праздник, который прошел в этот день, ежегодный и собирает любителей спорта уже 26 лет подряд.

— Он объединяет большое количество участников от мала до велика из трудовых коллективов предприятий и организаций Москвы, при этом не теряя своей популярности, — сказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев на открытии соревнований. — На старт! Всей семьей за здоровьем! Первыми испытания проходили команды из трех человек: мама, папа, ребенок. Таких троек собралось 150 в четырех возрастных категориях у детей. Им предлагалось посоревноваться в 8 различных спортивных этапах на скорость, меткость и слаженность выполнения задания.

Для тех, кто не смог представить полную семью или у кого два или три ребенка, был организован второй тур, где в составе команды выступали два человека: один из родителей и ребенок. Таких команд было 90, соответственно участников — примерно 700.

Для детей, которые уже завершили соревнования, работала игровая зона.