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Ежегодная профсоюзная спартакиада собрала на старт почти четверть миллиона семей
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Ежегодная профсоюзная спартакиада собрала на старт почти четверть миллиона семей 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 24 марта, в легкоатлетическом манеже «Олимпийского центра имени братьев Знаменских» прошла традиционная и всеми любимая спартакиада профсоюзов «Всей семьей за здоровьем».
Праздник, который прошел в этот день, ежегодный и собирает любителей спорта уже 26 лет подряд.
— Он объединяет большое количество участников от мала до велика из трудовых коллективов предприятий и организаций Москвы, при этом не теряя своей популярности, — сказал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев на открытии соревнований. — На старт! Всей семьей за здоровьем! Первыми испытания проходили команды из трех человек: мама, папа, ребенок. Таких троек собралось 150 в четырех возрастных категориях у детей. Им предлагалось посоревноваться в 8 различных спортивных этапах на скорость, меткость и слаженность выполнения задания.
Для тех, кто не смог представить полную семью или у кого два или три ребенка, был организован второй тур, где в составе команды выступали два человека: один из родителей и ребенок. Таких команд было 90, соответственно участников — примерно 700.
Для детей, которые уже завершили соревнования, работала игровая зона.
— Спорт как ничто другое объединяет. После таких стартов, безусловно, останутся светлые воспоминания как у детей, так и у их родителей на всю жизнь. Раньше по телевидению была передача «Мама, папа, я — спортивная семья». Почему бы сейчас чтото подобное не сделать? Надо больше давать поводов для радости и объединения, — сказал «ВМ» один из почетных гостей соревнований, двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин.
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