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В ульяновской больнице умер 12-летний воспитанник детдома
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В ульяновской больнице умер 12-летний воспитанник детдома 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 26 мар — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти в стационаре Ульяновской областной детской клинической больницы 12-летнего воспитанника детского дома, сообщает СУ СК по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области проводится проверка по факту смерти в стационаре Ульяновской областной детской клинической больнице 12-летнего подростка", — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что мальчик был госпитализирован в больницу 24 марта с диагнозом «левосторонняя пневмония», 25 марта он скончался в реанимации. Подросток являлся воспитанником интерната для умственно-отсталых детей «Родник». По данным СК, погибший был инвалидом, страдал рядом тяжелых заболеваний.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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