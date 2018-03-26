В Ульяновской детской больнице умер 12-летний инвалид — воспитанник детдома

25 марта в час ночи в реанимации Ульяновской областной детской клинической больницы умер 12-летний мальчик, сообщил замминистра здравоохранения региона Андрей Баранов

Мальчик содержался в детском доме-интернате для умственно отсталых детей «Родник». В свое время от него отказались родители. У ребенка был целый букет болезней. Питание его осуществлялось через зонд.

20 марта у ребенка поднялась температура, и его срочно отправили в реанимацию детской больницы, где в ночь с 24 на 25 марта он умер.